“Adesso siamo molto più pronti e possiamo anche accettare la sfida di un possibile aumento di contagi, come avvenuto in Germania, dopo le riaperture. Ma non possiamo danneggiare il Paese”. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante una diretta facebook sul circuito dei quotidiani online “Live”, ha difeso così la scelta di avviare la fase 2 di riapertura di alcune attività.

“Adesso – ha spiegato – abbiamo ospedali pronti a fronteggiare una pandemia, abbiamo i dispositivi di protezione individuale, abbiamo l’esperienza accumulata in questi mesi, abbiamo l’attrezzatura, abbiamo più posti letto”.

