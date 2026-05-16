Bari, bici elettriche e scooter modificati: scattano le sanzioni

Ancora controlli congiunti della Polizia Locale di Bari con i Funzionari della MCTC di Bari. Ieri 15 Maggio le verifiche hanno riguardato i mezzi pesanti.

Dieci i veicoli sottoposti a controlli puntuali, con 28 violazioni accertate: 8 sanzioni per tachigrafico non funzionante/non conforme con ritiro della patente del conducente ai fini della sospensione; 15 sono state le sanzioni contestate per inosservanza tempi di guida e di riposo nonché mancate interruzioni alla guida dello stesso veicolo pesante; 5 le sanzioni per la violazione ex art. 142 del c.d.s. per superamento dei limiti di velocità registrate dal limitatore.

I controlli serrati sui mezzi pesanti vengono svolti in considerazione anche degli ultimi eventi di infortunistica stradale che vedono coinvolti tali veicoli.

Martedì 12 maggio, invece, i controlli hanno riguardato la micromobilita’; sono stati 8 i veicoli sottoposti a controlli: 5 ciclomotori di cui ben 4 sono risultati alterati, 2 biciclette a pedalata assistita risultate entrambe alterate ed un motociclo irregolare perché equipaggiato con un dispositivo silenziatore di tipo non omologato e fortemente rumoroso, particolare confermato anche dalla prova fonometrica eseguita sul posto.