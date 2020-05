Tutto annullato per la festa di San Nicola. Dal corteo storico alle processioni in strada. Ma le celebrazioni eucaristiche si terranno ed anche il prelievo della Manna ovviamente senza fedeli

È quanto è stato deciso ieri durante un comitato in Prefettura. Le messe saranno celebrate senza fedeli e in streaming. Sarà consentita la preghiera individuale in Basilica, l’accesso sarà controllato e solo per un determinato numero di fedeli. Il prelievo della Manna avverrà ma solo con la presenza dei Domenicani che dovranno comunque indossare mascherine e rispettare le distanze.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.