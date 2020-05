In questo fine settimana i carabinieri della Stazione di Acquaviva delle Fonti (BA), al culmine di una serie di accertamenti investigativi, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C.M., 50enne, residente a Gioia del Colle, noto alle Forze dell’ordine.

I militari, seguendo gli spostamenti e gli atteggiamenti dell’uomo, lo hanno sottoposto a controllo mentre percorreva la s.p. 205 a bordo della propria autovettura. Nella circostanza C.M. è stato trovato in possesso di gr. 4 di “EROINA” e gr. 1 di “COCAINA”, confezionata in bustine di cellophane, già pronta per essere commercializzata. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione di residenza ha consentito di rinvenire ulteriori n. 2 dosi di “COCAINA”, per un peso di gr. 2 tutte confezionate allo stesso modo, nonché la somma contante di euro 75,00, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

