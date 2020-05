Sono salite a 29.079 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 195 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso.

Sono 82.879 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.225 rispetto a ieri.

Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati per coronavirus in Italia. Sono calati a 99.980, con un decremento di 199 persone (ieri erano stati 525 in meno i malati rispetto al giorno precedente).

In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 211.938 con un incremento rispetto a ieri di 1.221. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’incremento sul giorno precedente era stato di 1.389 casi.

Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il dato della Lombardia a quota 532, circa un terzo del totale.

Sono in linea con quelli di ieri i dati del contagio in Lombardia: i positivi in regione sono 78.105 (+577) con 7.978 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 526 con 7.155 tamponi. I morti sono 14.294 con un aumento di 63 nuovi decessi (ieri 42), senza variazioni i ricoveri in terapia intensiva (532), mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti (6.414, -195). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, in Sardegna non si registrano né nuovi contagi né decessi. E’ quanto accertato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento dei dati sui casi di positività al Covid-19.

