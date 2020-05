Per domani è previsto lo spostamento verso sud di poco più di 270 passeggeri a bordo di bus della compagnia Marino provenienti da diverse città del Nord Italia.

A Bari l’arrivo è previsto alle 8.15. Il 70% del totale dei passeggeri in partenza dal Nord, circa 200, sarà diretto in Puglia e Basilicata, «con una leggera prevalenza – spiegano dall’azienda – di passeggeri verso il Tarantino e il Salento». «Rispetto al periodo pre-Covid – aggiungono – , attualmente le corse si svolgono a regime ridotto. Per raggiungere il sud è attivo un solo collegamento al giorno» e non ci sono collegamenti diretti. Dalle diverse città del nord, cioè, le varie diramazioni convergono nell’hub di Bologna che funziona da interscambio per le diverse regioni del sud. Su ogni bus a due piani viaggiano 33 passeggeri e fino al 16 maggio c’è già il tutto esaurito.

