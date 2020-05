Protesta questa mattina in piazza Libertà, promossa da Roberto Falco di Futuro Italia. Cittadini, commercianti, operai, sono scesi in strada per denunciare quanto sta accadendo a causa dell’emergenza coronavirus e per chiedere sostegni per privati e imprese. In un documento i manifestanti hanno chiesto: sostegno economico a stagionali, precari, a quelli che non percepiscono cassa integrazione o altre forme di aiuto o di reddito; la sospensione delle bollette e delle esecuzioni fiscali e la distribuzione di bonus fitti per pagare i proprietari degli immobili, in aiuto alle famiglie che non possono appunto pagare i canoni. Per le aziende si chiede il finanziamento a fondo perduto e la sospensione delle esecuzioni fiscali per due anni.

“Chiediamo solo che vengano rispettati i nostri diritti, da cittadini, da operai, da partite Iva – spiega Roberto Falco – lo Stato è assente, dice solo cavolate. Noi siamo qui perché il tempo è scaduto. Il coronavirus è preoccupante, ma anche la fame”.

In mattinata l’incontro con il sindaco Antonio Decaro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.