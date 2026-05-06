Bari, ‘bimbimbici’ torna in strada: domenica la città si muove a ritmo di pedali

Torna una delle iniziative più partecipate dedicate alla mobilità sostenibile, con una mattinata pensata soprattutto per famiglie, bambini e ragazzi. Domenica 10 maggio si rinnova l’appuntamento con Bimbimbici, la pedalata collettiva promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incoraggiare l’uso quotidiano della bici, a partire dal percorso casa-scuola.

Anche quest’anno sono previsti tre punti di partenza, tutti fissati alle 8.45, da Carbonara, San Paolo e Japigia. I partecipanti si muoveranno in gruppo lungo percorsi prestabiliti per raggiungere il parco di Punta Perotti, dove è previsto un momento di pausa con attività di animazione. Dopo circa un’ora, i ciclisti ripercorreranno i tragitti a ritroso per rientrare nei quartieri di partenza.

A garantire lo svolgimento in sicurezza ci saranno, oltre ai volontari dell’organizzazione, anche gli agenti della Polizia locale e gli operatori coinvolti nell’assistenza lungo il percorso. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con la possibilità di contribuire acquistando un kit dedicato all’evento.

“Bimbimbici non è solo un evento sportivo, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale che, da 28 anni, cresce e si consolida nella città di Bari – commenta il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti -. Grazie alle finalità di questa iniziativa e alla perseveranza di FIAB Bari, sempre più cittadini scelgono di migliorare la propria qualità della vita adottando uno stile più sostenibile e attento all’ambiente. Un cambiamento che promuove il benessere individuale e contribuisce anche a rendere la nostra città più vivibile e a misura di persona. L’impegno dell’amministrazione si inserisce in questo percorso virtuoso: le nuove piste ciclabili che stanno nascendo, insieme a quelle già esistenti, rendono la mobilità in bicicletta sempre più sicura, accessibile e conveniente. Andare in bici oggi non è solo una scelta ecologica, ma una concreta opportunità per vivere al meglio la città attraverso una cultura della mobilità sostenibile che guarda al futuro”.

“Questa è la 27ª edizione di Bimbimbici, una manifestazione che abbiamo scelto di portare sempre avanti – dichiara il presidente di Fiab Bari Ruotalibera Roccaldo Tinelli -. Lo abbiamo fatto anche durante il post covid, a differenza di tante altre città italiane, perché crediamo si tratti di un’esperienza irrinunciabile che lega benessere e sport. Domenica, quindi, sarà l’occasione per rinnovare questa bellissima pedalata con tanti bambini e ragazzi e i loro genitori, naturalmente. Sarà anche un modo per sperimentare le nuove piste ciclabili in città, che ci consentiranno di partecipare ancor più in sicurezza. Come ogni anno, desidero ringraziare tutti coloro i quali ci supportano, dalle associazioni amiche ai vigili urbani fino agli operatori delle ambulanze, che ci scorteranno lungo tutti i tre bicibus”.

Accanto alla pedalata, spazio anche al concorso di disegno “La bicicletta è per tutti”, pensato per coinvolgere i più giovani. La premiazione è in programma il 16 maggio nel centro Mongolfiera di Japigia.

Per consentire il passaggio dei gruppi, sarà necessario prevedere alcune limitazioni temporanee al traffico lungo i percorsi interessati, sia nella fase di andata sia in quella di ritorno. Una misura già adottata nelle scorse edizioni, utile a garantire la sicurezza dei partecipanti e a permettere lo svolgimento ordinato della manifestazione.﻿