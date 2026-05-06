Bari, quartiere San Paolo: marciapiedi “inghiottiti” dall’erba e residenti costretti a camminare in strada

Nel quartiere San Paolo torna a farsi sentire una protesta che, a giudicare dalle segnalazioni dei residenti sui social, non è nuova: quella legata alla manutenzione del verde pubblico e, in particolare, all’erba alta che in diverse strade starebbe diventando un problema concreto per la vivibilità quotidiana.

Negli ultimi giorni, all’interno di vai gruppi Facebook dedicati al quartiere, sono comparsi diversi post che raccontano situazioni simili in punti diversi della zona. In uno di questi, una cittadina segnala la situazione tra via Sardegna e via Olbia, descrivendo una crescita incontrollata della vegetazione anche nelle aree prossime ai balconi. Il disagio, secondo quanto riportato, sarebbe aggravato dalla presenza di zanzare che rendono difficoltoso anche restare all’aperto nelle abitazioni.

Un’altra segnalazione arriva invece da via Silvestri, dove una residente racconta difficoltà negli spostamenti quotidiani, in particolare per chi utilizza passeggini o si muove a piedi lungo i marciapiedi. L’erba alta, in questo caso, avrebbe invaso parte dei percorsi pedonali, costringendo in alcuni tratti a scendere sulla carreggiata per poter proseguire. Nello stesso messaggio viene riportata anche la presenza di altre criticità legate al decoro urbano che renderebbero il passaggio ancora più complicato.

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Foto Facebook