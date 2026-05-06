Bari, i piloti delle Frecce Tricolori tra i reparti del Giovanni XXIII. In corsia dai piccoli pazienti per un “Dono dal Cielo”

Giovedì 7 maggio le Frecce Tricolori in visita all’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” Alla vigilia della Festa di San Nicola, le Frecce Tricolori faranno tappa anche in corsia. Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, alle ore 15.00, una delegazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale visiterà i bambini ricoverati presso il presidio ospedaliero pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, portando un momento di leggerezza e vicinanza ai piccoli pazienti.

I piloti delle Frecce Tricolori, guidati dal comandante Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, saranno accolti dalla direzione sanitaria. Durante l’incontro, i piloti incontreranno i piccoli pazienti e le loro famiglie, consegnando gadget e intrattenendosi con i bambini in un clima di partecipazione. Un’iniziativa dal forte valore simbolico che si inserisce nel programma delle celebrazioni nicolaiane e che affianca il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto per l’8 maggio alle ore 17.00 sul lungomare di Bari.

La visita rappresenta un segnale concreto di attenzionedell’Aeronautica Militare verso i più piccoli attraverso l’iniziativa solidale un “Dono dal Cielo”, in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia”.

Tre eccellenze pediatriche italiane – Fondazione Buzzi di Milano, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari – diventano il cuore di un’unica missione: migliorare la qualità delle cure dei bambini che ogni giorno combattono la loro battaglia più importante. Le donazioni raccolte saranno destinate all’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti pediatrici delle tre strutture. In particolare per l’Ospedale di Bari le donazioni saranno devolute per il completamento delle apparecchiature e attrezzature della nuova sala gessi del reparto ortopedia pediatrica.