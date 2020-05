Calca fuori dal tribunale di piazza De Nicola. Gli accessi contingentati creano rallentamenti agli ingressi ed è inevitabile l’assembramento all’esterno, sotto il sole. Non sono mancate le polemiche perché le procedure dovute alle restrizioni per l’emergenza coronavirus, così come si stanno svolgendo, stanno creando disagi. Si entra solo su appuntamento, cinque alla volta per l’ufficio notifiche e solo previa misurazione della febbre. “Non contestiamo le procedure – spiega il presidente dell’Ordine degli avvocati, Giovanni Stefanì – ma non possono essere svolte con questa calca. Questa è la conseguenza del mancato utilizzo delle risorse per la giustizia, per garantire un accesso in sicurezza e senza assembramenti, ad esempio con presidi già all’esterno”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.