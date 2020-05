Dalle ore 20 del 13 Maggio e per le successive 28 ore, a Bari è stata annunciata l’allerta gialla per vento forte (scirocco fino a 37 nodi). Lo comunica la polizia locale con alcune inevitabili raccomandazioni ai cittadini: “Moderare la velocità, si raccomanda prudenza alla guida”.

Come annunciato nelle scorse ore, su tutto il Meridione si registreranno picchi fino a 39 gradi su Palermitano, Cosentino e Foggiano. Sarà estate, ma con caldo meno intenso, anche al Centro: tra Lazio, Umbria ed Abruzzo il termometro toccherà i 30 gradi, ma non mancheranno veloci piovaschi. Nel capoluogo pugliese la temperatura non dovrebbe superare i 30 gradi ma a preoccupare sono le raffiche di vento.

«Il picco – sottolinea Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com – sarà soprattutto tra giovedì e venerdì quando non si escludono record di caldo per il mese di maggio su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Coinvolto anche il Centro, sebbene in misura più marginale, con massime pari o superiori ai 3 gradi sulle zone interne, specie tra Lazio e Abruzzo. Va comunque segnalato che il clima sarà decisamente più mitigato lungo le coste, specie adriatiche e ioniche, grazie ai venti che proverranno da un mare ancora piuttosto freddo, eredità termica dell’inverno».

