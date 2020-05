Torna la movida sul lungomare Nazario Sauro. Decine di ragazzi oggi stanno affollando l’intera area dell’Umbertino. A Bari la fase 2 è un “liberi tutti” : ci sono gruppi di ragazzi ovunque. Ma non solo in centro. Anche sul lungomare di San Girolamo non mancano gli assembramenti. Oggi a Bari sembra un normale venerdì sera, senza l’emergenza coronavirus.

C’è chi indossa la mascherina, chi la ha ma abbassata e nessuno rispetta il distanziamento sociale. In piazza del Ferrarese una camionetta dei carabinieri funge da deterrente agli assembramenti, cosa che non avviene invece sul lungomare, come dimostra la foto di anteprima.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.