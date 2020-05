La Procura della Repubblica di Bari ha chiesto il fallimento della Edisud, la società editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno, testata con 133 anni di storia. Con l’istanza depositata in tribunale, il Pm ha chiesto la concessione dell’esercizio provvisorio. La prima udienza è stata fissata il 9 giugno. La decisione della Procura di Bari è arrivata in concomitanza con l’assemblea dei soci che è andata deserta. A non presentarsi, ieri, è stata la famiglia Ciancio Sanfilippo – proprietaria della quasi totalità delle azioni della Spa – alla quale spettava la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

