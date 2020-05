Sono trascorsi due anni, le segnalazioni dei cittadini si susseguono, ma la rotatoria “provvisoria” di Poggiofranco resta sempre la stessa. Disgregata, con i new jersey in plastica, tra via Che Guevara e via Martin Luther King, che cambiano continuamente posizione, resistono al maltempo e agli spostamenti dei residenti per ricavare un posto auto in più.

Nelle ultime ore, in seguito al forte vento di scirocco delle scorse ore, alcuni divisori biancorossi si sono spostati di qualche metro, altri restano accatastati uno sull’altro perfino davanti alle strisce pedonali in stile Lego. Nella foto in basso si nota la disposizione originaria a marzo 2018, come soluzione temporanea del Comune per provare a ridurre gli incidenti che interessano questa zona.

