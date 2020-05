Attacco hacker alla compagnia Easyjet che ha compromesso i dati personali di circa 9 milioni di clienti. Gli hacker – come conferma la stessa compagnia – hanno avuto accesso agli indirizzi e-mail e ai dettagli del viaggio e, in un numero limitato di casi, 2.208 persone, ai dati della carta di credito dei passeggeri. «Prendiamo molto sul serio le questioni di sicurezza e continueremo a investire per migliorare ulteriormente il nostro ambiente», ha affermato l’azienda in una nota. In corso una indagine del National Cyber Security Center per individuare i responsabili.