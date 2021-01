Tim down in tutta Italia, problemi alla rete fissa e lo smart working va in crisi. Cosa sta succedendo. Lunedì 4 gennaio, per molti il primo giorno lavorativo dopo la pausa natalizia, la rete Tim fissa è down in molte zone d’Italia. Il disservizio è stato segnalato da Nord a Sud sui social con il consueto hashtag #Timdown.

Le prime segnalazioni già durante la notte, ma è nelle prime ore del mattino che si sono moltiplicate, in coincidenza con l’inizio dell’orario di lavoro in smart working. Molti utenti segnalano l’impossibilità di connettersi alla rete Tim fissa tramite modem, con la luce rossa fissa.

