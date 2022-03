Per consentire il regolare svolgimento della fiaccolata organizzata dalle Acli provinciali Bari e Bat per la pace in Ucraina, domani, giovedì 17 marzo, a partire dalle ore 17.30, è stato istituito, con ordinanza, il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, strada Palazzo di Città, Corte del Catapano, largo Urbano II e piazza San Nicola.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.