Domenica dalle 10 alle 20 il Comune ha organizzato una grande festa di inaugurazione del parco della Rossani, un’area da 30mila metri quadrati con giochi per i più piccoli, spazi per lo sport e per il tempo libero.

Oggi il sindaco Antonio Decaro ha compiuto un sopralluogo anche nella biblioteca e mediateca dove sono in fase di completamento i lavori di restyling. “Questo – spiega Decaro – è un luogo rimasto chiuso per più di trent’anni che in tantissimi non hanno mai visitato né conosciuto. Domenica inauguriamo questo spazio verde aperto a tutti, famiglie, adulti, bambini, sportivi, studenti. Noi saremo qui, dalle 10 del mattino. Con tante attività e tanta voglia di far vivere questo luogo che la città aspetta e si merita da tanto tempo”.

