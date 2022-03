“Ora i residenti del quartiere Libertà sono pronti a scendere in piazza per protestare. Per dire basta al degrado e abbandono in cui versa da anni il quartiere Libertà di Bari”. Lo scrivono Luigi e Michele Cipriani, dirigenti del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro, verso un corteo di protesta che si svolgerà nella prima decade di aprile (probabile l’8).

Il corteo di protesta attraverserà le vie principali del quartiere Libertà. “Alle note favole che da sempre ci raccontano i nostri amministratori la realtà è la seguente: soppressione indiscriminata di numerosi servizi pubblici sottratti ai residenti e strutture pubbliche in totale stato di abbandono”.

“In corso Italia e vie limitrofe si aggrava sempre più il degrado e la sicurezza è sempre più a rischio per i residenti a causa dell’ormai cronica presenza 24 ore su 24 dei senza fissa dimora tanto da ritenerli residenti sotto i porticati delle FAL. Tale grave stato di degrado è dovuto all’inesistenza dell’amministrazione Comunale che non ha mai fatto nulla di concreto per eliminare questa bomba sociale”.

“I commercianti, soprattutto i pochi sopravvissuti della storica Via Manzoni e vie limitrofe, sono sempre più in agonia per assenza di iniziative da parte di un assessore al Commercio noto per la sua indifferenza”, conclude Cipriani.

