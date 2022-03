Vigilia di Vibonese-Bari affidata al mister Michele Mignani. Il tecnico dei biancorossi si concede ai microfoni per parlare dell’imminente impegno dei suoi uomini, contro una Vibonese relegata a fondo classifica.

La 33esima giornata del girone C di Serie C, mette davanti la prima con l’ultima della classe. All’andata, il Bari si impose per 2-0 grazie alle reti di Botta e Antenucci, dando il via ad un filotto di dieci risultati utili consecutivi, fermato solo dalla sconfitta con il Messina.

“Abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni cercando di recuperare le energie dopo due incontri dispendiosi – spiega Mignani – senza però guardare la posizione dell’avversario. Abbiamo bisogno di punti e ho spiegato ai ragazzi che non importa il nome dell’avversario”.

La Vibonese, guidata da Nevio Orlandi, è attualmente ultima in classifica e ha conquistato solo 19 punti. Mignani però non sottovaluta i calabresi, conscio dell’imprevedibilità di certe partite.

“Botta e Pucino si sono allenati con la squadra, stanno meglio e non sembrano avere problemi – sottolinea il mister – ma come al solito faremo le nostre valutazioni per mettere in campo chi è nelle migliori condizioni. Galano, Citro e Frattali non saranno della partita, stessa cosa dicasi per Ricci, anche se per lui è solo questione di tempo. Credo che per la prossima settimana ne recupereremo tanti”. L’infermeria del Bari è abbastanza piena di giocatori, il che obbliga Mignani a dover scegliere con cura chi schierare dal primo minuto.

Richiesto un parere sull’attuale ruolino di marcia dei biancorossi (5 risultati utili consecutivi), Mignani chiarisce la forza del Bari. “Abbiamo avuto dei piccoli problemi dopo la sosta natalizia tra covid e allenamenti fatti male – spiega il mister – credo che all’interno di un intero campionato ogni squadra può avere dei problemi. Ma il Bari ha avuto sin da subito la sua identità che è nota a tutti”.

Appuntamento con Vibonese-Bari fissato per domani 20 marzo. Calcio d’inizio al ‘Razza’ previsto per le ore 14:30. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.