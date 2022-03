Terza vittoria di fila per un Bari sempre più solo in vetta alla classifica e sempre più vicino alla promozione in Serie B. Al San Nicola la decide Mirco Antenucci, il numero 7 del Bari segna la sua 16esima rete stagionale e porta i galletti a 68 punti. Ecco il racconto del match.

Il Bari torna al San Nicola dopo la bella vittoria contro il Catanzaro. La 32esima giornata del girone C di Serie C, vede i biancorossi ospitare la Juve Stabia di Walter Novellino. Ancora assente Frattali, Michele Mignani affida nuovamente la difesa della porta a Polverino.

Davanti agli 8145 tifosi (78 di fede gialloblu) i biancorossi cercano di proseguire con la striscia di risultati positivi, per avvicinarsi ancora di più alla promozione diretta. Al 3′ minuto gli ospiti sono già pericolosi. Sugli sviluppi di un corner, la palla danza in area biancorossa, Caldore ci prova ma manda sul fondo. Risponde subito il Bari con Cheddira che entra in area dalla destra ma viene murato dalla difesa avversaria.

Primi 25′ di gioco poveri di emozioni. Il Bari pressa e spinge maggiormente rispetto agli avversari, ma la difesa campana non lascia spazi. Al 27′ Mallamo ci prova dal limite ma viene murato dalla difesa gialloblu. Al 36′ Bari pericolosissimo, la difesa della Juve Stabia liscia il pallone che finisce sui piedi di D’Errico. L’esterno biancorosso ci prova, ma l’estremo difensore, in qualche modo, salva porta e risultato. Al 44′ ancora Bari con D’Errico che rientra sul destro, calcia ma trova l’opposizione del portiere. Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo ricomincia con il Bari subito aggressivo e che trova, dopo nemmeno 90 secondi, il gol del vantaggio. Cheddira trova un corridoio perfetto per il solito Antenucci che davanti al portiere è glaciale e segna il suo 16esimo gol stagionale. Dopo il gol, la partita ha ripreso i ritmi del primo tempo, non offrendo particolari occasioni da rete. Il Bari però continua a spingere alla ricerca del doppio vantaggio.

Dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine dell’incontro. Il Bari centra la terza vittoria consecutiva, va a 68 punti e resta a +10 sul Catanzaro. Prossimo impegno fissato per domenica 20 marzo contro la Vibonese. Calcio d’inizio al ‘Razza’ previsto per le ore 14:30. (foto ssc bari)

