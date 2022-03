La Neonatologia del Policlinico di Bari da oggi è l’unico reparto in Puglia a disporre del primo sistema per ossimetria cerebrale e somatica del neonato di qualunque età gestazionale e peso, utile sia ai fini di assistenza che ricerca. Questo è stato possibile grazie alla donazione di un particolare strumento acquistato con parte del ricavato del libro di poesie inedite di Gilberto Fanfani (l’altra parte del ricavato è servita per la causa del piccolo Ivan).

“Oltre a ringraziare tutti voi che avete acquistato il libro – scrive Leandro Fanfani – vorrei ringraziare il Prof. Nicola Laforgia , Direttore del suddetto reparto, per la sua sensibilità e concretezza nell’indicarmi il macchinario da donare, con tanto di targa a nome di mio padre, per tramite dell’associazione No P.a.i.n. Onlus (Noi Per Aiutare i Neonati) presieduta dall’avv. AnnaMaria Colafati, e vorrei ringraziare il Prof. Carlo Alberto Augieri , professore di critica letteraria ed ermeneutica del testo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Salento, grande amico di papà, che mi ha guidato nella redazione e collazione del libro e senza il quale non avrei fatto tutto questo”.

