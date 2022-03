Non si placano gli atti di vandalismo in corso Italia. Nelle ultime notti qualcuno ha pensato bene di distruggere due vetrate delle Fal in corso Italia. Non è la prima volta che capita: qualche settimana fa furono distrutti diversi specchietti delle auto in sosta, oltre alle piccole cabine elettriche ai lati dei marciapiedi.

I residenti e non solo continuano a chiedere più controlli soprattutto di notte. “Siamo stanchi – spiega Luca Bratta, componente del comitato dei cittadini – ci sono continui atti vandalici e non solo. L’altra sera sotto quei portici di corso Italia c’erano senzatetto che avevano persino acceso un barbecue e stavano arrostendo tranquillamente. Dove sono i controlli tanto promessi?”

