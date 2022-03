L’assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, comunica che presto saranno banditi due concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 80 unità nella categoria B3.

Si tratta di 60 Collaboratori tecnico-amministrativo e 20 autisti specializzati. L’Assessorato al Personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di record e le candidature potranno essere presentate sul portale STEP ONE 2019 a partire dal prossimo 30 marzo.

Per le 60 unità di collaboratore tecnico-amministrativo cat. B3, è necessario essere in possesso di diploma di Scuola media e delle seguenti certificazioni informatiche: ECDL, EI PASS o altre riconosciute a livello europeo. Occorre inoltre lo SPID e un indirizzo PEC. Per i 20 Autisti specializzati cat. B3, necessari il diploma di Scuola media; PATENTE CAT. C; SPI E PEC.

“Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi magari dando loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”, afferma Stea, che assicura “tempi brevissimi per l’espletamento dei concorsi, offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi”.

