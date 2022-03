Fare trading online è ormai una tendenza consolidata tra gli investitori che cercano metodi sempre più smart e innovativi per operare sui mercati.

Naturalmente, per iniziare a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti online è indispensabile scegliere la piattaforma di trading a cui affidarsi per effettuare la propria attività di compravendita di asset.

In questa fase sarà opportuno valutare con estrema attenzione tutti i pro e i contro di ogni singolo broker, analizzando esclusivamente le caratteristiche delle principali realtà attive in questo settore.

Come segnalato anche dagli esperti di e-conomy.it, le piattaforme trading migliori sono quelle autorizzate dai principali enti di regolamentazione, così da garantire un elevato livello di sicurezza, e che mettono a disposizione degli utenti un ampio ventaglio di servizi.

Ne rappresentano degli esempi piuttosto emblematici e-Toro, Avatrade e Markets.com.

Caratteristiche delle migliori piattaforme di trading

Uno dei nomi più noti resta di sicuro e-Toro, che è l’emblema stesso del cosiddetto social trading: oltre a diversi asset su cui mercanteggiare, infatti, vi si può trovare una vera e propria community dove, una volta acquisita esperienza, si può dare il proprio esempio ai trader neofiti. Si tratta di uno scambio che conviene sia a chi copia (copy trading), sia a chi si lascia copiare, perché in quest’ultimo caso può generarsi una remunerazione proporzionale ai propri seguaci.

Markets.com, invece, è uno di quei broker che offre puntuali segnali di trading, ovvero analisi tecniche stilate da esperti al fine di orientare gli investitori sui mercati più favorevoli del momento. Vi sono anche un’ottima assistenza e servizi di consulenza. In maniera analoga funziona Avatrade, che oltre al copytrading e la certificazione CySEC, vanta un deposito minimo davvero ragionevole e offre formazione gratuita. Quest’ultima diventa davvero un punto chiave per riconoscere i broker migliori, perché è propedeutica alla pratica e spesso si svolge su vari livelli per incontrare le esigenze di tutti.

Da non dimenticare IQ Option, che ha un deposito iniziale tra i più bassi del mercato, o Plus 500 che non richiede alcuna commissione ma solo il valore generato dallo spread. Trade.com si caratterizza per la possibilità di operare sia su PC desktop che tramite app per dispositivi mobili; XTB, infine, è uno di quei broker che, come anche molti altri, sfrutta al meglio il software Metatrader 4, che ottimizza tutte le potenzialità della gestione soprattutto per i professionisti del settore.

Operazioni di trading

Tra le operazioni di trading più ‘gettonate’ su queste ottime piattaforme, vi sono i CFD, o contratti per differenza, che caratterizzano in special modo la citata XTB. Il trader non deve fare altro che prediligere un asset in particolare e, per mezzo dei segnali di trading o dello studio accurato dei mercati, stabilire un posizione long o short, ovvero in risalita o in discesa. A una previsione corretta può corrispondere un vantaggio. E, a proposito di asset, esistono broker più specializzati ad esempio nelle criptovalute, come e-Toro, che ne ha un’ottima rappresentanza: da Bitcoin a Ethereum e da Litecoin a Cardano, solo per citarne alcune; oppure in indici, azioni, ETF e materie prime. Di certo, poter variare i propri investimenti rappresenta una delle strategie migliori per massimizzare le possibilità di successo.

Infine, occorre ricordare che i broker migliori offrono quasi sempre un conto demo, o virtuale: si simulano tutte le principali operazioni di trading, ma senza rischiare nulla, in quanto non si utilizzano soldi veri. Per chi si iscrive alla piattaforma, tale modalità non presenta limiti. Si tratta di una modalità eccellente sia per ‘allenarsi’ prima di iniziare a investire seriamente, che per esplorare nuovi orizzonti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.