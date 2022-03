Vigilia di Bari-Fidelis Andria affidata alle parole di mister Mignani. L’ennesimo derby stagionale potrebbe portare la matematica promozione in Serie B per i biancorossi. La città freme per la partita e lo dimostra la mole di biglietti venduti, 17.000 alle 12 di stamani e si punta a superare il record dei 20.000, raggiunti per il derby contro il Foggia. Anche i balconi si colorano di magliette e sciarpe, in attesa del match promozione.

I galletti potrebbero festeggiare la promozione vincendo il derby e qualora il Catanzaro non dovesse ottenere i tre punti contro la Juve Stabia. Utile anche la sconfitta rimediata dall’Avellino mercoledì contro il Catania che ha allontanato i campani dai biancorossi.

“Provo la giusta carica e la giusta tensione per affrontare questa partita fondamentale per il nostro percorso – dice Mignani – spero di avere un giorno in cui vi spiegherò con tutta la serenità possibile quello che provo”.

Il mister cerca di non esporsi troppo in vista di un match da non sottovalutare, la Fidelis Andria occupa attualmente la penultima posizione in classifica, ma come successo per il match contro la Vibonese, il Bari non può e non deve fare passi falsi.

“Le passeggiate non esistono per nessuno, osservate ciò che è successo alla nazionale – sottolinea il mister – ogni incontro ha una storia ha se. Dobbiamo essere attenti, perché affronteremo una partita difficile contro una squadra assolutamente in forma”.

Il mister spende due parole anche su chi ha giocato meno durante questa stagione, spiegando di doversi attenere alle valutazioni fatte prima di ogni partita.

“Alleno dei calciatori che ho sempre trovato stimolanti e che si sono sempre fatti trovare pronti – spiega il mister – questa è la forza del gruppo. Sicuramente chi gioca meno ci rimane male, soprattutto chi non farò giocare domani. Prima delle convocazioni farò sicuramente le mie scuse e mi dispiacerà per chi non scenderà in campo”.

L’appuntamento è fissato per domani fra le mura amiche del San Nicola. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 17:30.

