“Come a luglio è stata la cose più bella accadutami a livello personale questa è la più grande delusione. E’ successa una cosa incredibile. Non dovevamo esserci, La partita abbiamo fatto di tutto per vincerla, ma certe gare sono così….”

Lo ha detto il ct dell’Italia, Roberto Mancini, dopo l’eliminazione della nazionale dai mondiali segnata dalla sconfitta con la Macedonia. “Il gol al 90′ sembra fosse stato apposta. Non so cosa dire. Mi spiace molto per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per parlarne. Comunque sono sicuro che la squadra ne abbia uno grande”.

La stampa estera si scatena. “Tragedia italiana, epica Macedonia del Nord”. Così il giornale sportivo spagnolo ‘Marca’ titola nella sua edizione online a proposito dell’eliminazione degli azzurri dal Mondiale. “Italiani a pane ed acqua” è invece il commento del francese L’Equipe, mentre l’argentino Olé sotto a “Che colpo” spiega che “l’Italia è un’altra volta fuori dal Mondiale”. L’esclusione degli azzurri è per i brasiliani di ‘Globoesporte’ lo “Scandalo”, e ammoniscono la Seleçao di non ripetere gli errori di presunzione degli azzurri, mentre l’altro quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ sottolinea che “l’Italia è senza il Mondiale al 92′”, ovvero che è stata messa ko nel tempo di recupero. La britannica Bbc, invece, riferisce sul proprio sito che “la Macedonia del Nord sorprende l’Italia, e i campioni d’Europa salteranno il Mondiale”. “Così ora l’assenza degli azzurri durerà almeno 12 anni”, aggiunge.

Anche il portoghese ‘A Bola’ scrive di “scandalo” a proposito dell’eliminazione dell’Italia, che quindi martedì prossimo non affronterà l’Italia a Porto. Vengono poi evidenziate le parole di Roberto Mancini: “a luglio ho vissuto la gioia più grande, ora la maggiore tristezza”. L’altro giornale portoghese ‘Record’ mostra invece foto e video del “gol dei macedoni che ha provocato uno scandalo in Italia”.

