Il Bari non sfrutta il primo set point per la matematica promozione in Serie B. Al San Nicola si registra record di presenze per i tifosi, ma i biancorossi non riescono a sfondare il muro della Fidelis Andria. Pareggio a reti bianche e festa promozione rimandata, forse, alla prossima settimana contro il Latina. Gli uomini di Mignani creano poco e sbagliano tanto, la difesa biancazzurra è un muro invalicabile e per tutti i 90′ più recupero, la palla non supera mai la linea di porta. Ecco il racconto del match.

Il Bari vede la Serie B, e al San Nicola ospita la Fidelis Andria. La 34esima giornata del girone C di Serie C vede i biancorossi impegnati nell’ennesimo derby stagionale. La Fidelis occupa attualmente la penultima posizione della classifica ma non è una squadra che gli uomini di Michele Mignani devono sottovalutare.

I galletti oggi possono matematicamente raggiungere la promozione in caso di vittoria, merito anche del pareggio per 1-1 maturato tra Juve Stabia e Catanzaro. Mignani ritrova Galano dal 1′ e conferma Polverino tra i pali. La città di Bari non è rimasta in silenzio e ha invaso “l’astronave”, registrando il record stagionale di presenti allo stadio, 24.332 (967 ospiti che fanno segnare il tutto esaurito).

Primi 10 minuti di gioco vivaci, le due squadre ci provano, ma le difese sono attente e ben posizionate. Al 21′ Maiello da punizione, chiama Saracco alla deviazione in angolo. Senza particolari emozioni e senza recupero, si chiude la prima frazione di gioco, ancora a reti bianche.

La ripresa comincia con gli stessi 22 del primo tempo. Il Bari si rende subito pericoloso al 2′ con Maita che riceve un cross basso da Mazzotta, lascia andare il tiro, ma trova il muro della Fidelis. Al 10′ ancora Bari, Cheddira colpisce di testa l’ottimo cross di Celiento, ma Saracco è bravo ad intervenire in presa.

Biancorossi un po’ disattenti in fase difensiva e al 12′ Gigliotti è costretto a murare due volte i tentativi dal limite di Urso. Il Bari non riesce a trovare la zampata vincente per sbloccare la partita, merito della Fidelis che si difende con quasi tutti i suoi effettivi.

Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine dell’incontro. Bari poco cattivo e festa rimandata. I biancorossi salgono a quota 72 mantenendo 10 lunghezze dal Catanzaro a quattro giornate dal termine del campionato.

Prossimo incontro dei galletti fissato per il 3 aprile contro il Latina. Calcio d’inizio al ‘Francioni’ previsto per le ore 17:30. (Foto SSC bari)

