Non solo Covid, l’influenza intestinale in questo periodo sta tenendo a letto migliaia di persone in tutta Italia. Sarebbe la gastroenterite virale, causata dai Norovirus e i Rotavirus, con sintomi molto simili a quelli del Covid: febbre e diarrea. In un’intervista concessa al Messaggero, Claudio Mastroianni, direttore di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma e presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), ha suggerito come distinguere i sintomi dell’influenza intestinale da quelli dall’infezione da Sars-CoV-2. Con la stagione primaverile, ha spiegato, questi virus possono colpire sia i bambini che i giovani e, anche se “la sintomatologia potrebbe essere sovrapponibile al Covid, nella stragrande maggioranza dei casi il quadro clinico è ben distinto”.

In genere il Covid colpisce le alte vie respiratorie e in qualche caso provoca disturbi intestinali; nell’influenza intestinale, invece, si ha febbre, diarrea e vomito, senza sintomi respiratori. “Nella maggior parte dei casi, nel giro di 48 ore i sintomi passano in maniera spontanea. È bene dunque attendere un paio di giorni prima di verificare se si tratta di Covid”, ha poi consigliato Mastroianni.