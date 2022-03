Fonte preziosa di vitamina C e ricco di ferro. Parliamo del peperone, ortaggio dai colori vivaci ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Originario dell’America del Sud e delle Antille il peperone ha almeno quattro volte più vitamina C degli agrumi. Tra le sue proprietà spicca la capacità di contribuire ad aumentare la resistenza alle infezioni e quella di favorire l’assorbimento del ferro, ma non solo.

Il peperone, oltre ad essere un ottimo alleato del sistema immunitario e dei muscoli, è ricco di vitamina A ed è dunque sia un antiossidante naturale, sia un prezioso supporto nella prevenzione dei radicali liberi. Tra le altre proprietà non si possono non citare quelle che lo rendono complice nel prevenire le malattie dell’invecchiamento della pelle, oltre che i tumori e le malattie cardiovascolari. Inoltre, il peperone, oltre alle vitamine già citate, contiene anche quelle del gruppo E, B, J e K e, grazie all’apporto di carotene, fibre e potassio, contribuisce al corretto funzionamento del transito intestinale e urinario.

Infine, il peperone è ricco di una sostanza preziosissima: la capsacina. Quest’ultima ha proprietà antibatteriche, antidiabetiche, antitumorali e analgesiche, fattori preziosi per l’organismo, soprattutto nei periodi di convalescenza. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

CREMA DI PEPERONI E MANDORLE TOSTATE

Pulite con cura i peperoni e tagliateli a pezzettini. In una padella mettete a rosolare aglio, olio e un ciuffo di prezzemolo. Non appena l’aglio si sarà dorato aggiungete i peperoni e almeno quattro pomodorini. Lasciate cuocere fino a quando non si saranno appassiti. Inserite poi i peperoni all’interno di un mixer da cucina e frullate fino a quando non avrete ottenuto un impasto cremoso. A parte fate tostare circa 10 grammi di mandorle (per persona), versate poi una parte di esse nel mixer assieme alla crema. Nel frattempo fate cuocere la pasta. Non appena cotta versate crema e pasta in una padella aggiungendo inoltre le mandorle tostate (non tritate) e della panna. Mescolate con cura per pochi minuti aggiungendo del pepe nero macinato.

PEPERONI AL FORNO BAGNATI AL VINO BIANCO

Lavate i peperoni facendo attenzione a svuotarli, anche in questo caso, dai semi. Procedete poi a preparare a parte il ripieno. Mescolate in una ciotola del tonno e dei tocchetti di scamorza affumicata, versandoli poi in un frullatore assieme a delle fette di pane e a due uova. Una volta frullato il ripieno versatelo all’interno dei peperoni e posate questi ultimi in un tegame da forno. Irrorate i peperoni con dell’olio e del vino bianco, aggiungendo inoltre il pangrattato e ulteriore tocchetti di scamorza. Per la cottura basteranno 40 minuti a 200 gradi. Se di vostro gradimento sarà possibile aggiungere spezie, tra cui paprika e pepe.

Foto Pxhere

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.