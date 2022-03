Una 56enne di Conversano è scomparsa da ieri mattina ma è stata geolocalizzata questa mattina dai Carabinieri alla stazione di Monopoli. Si tratta di Antonia Di Chito. La donna, secondo quanto ricostruiscono i familiari, è uscita di casa ieri per recarsi al lavoro, dove non è mai arrivata.L’ultimo avvistamento risaliva alle ore 9 di ieri mattina in una tabaccheria vicino casa sua, dove si sarebbe recata per acquistare due pacchetti di sigarette ed una ricarica telefonica.

L’allarme è scattato subito dopo pranzo, quando i familiari non l’hanno vista rientrare. Al momento dell’allontanamento la signora viaggiava a bordo della sua Kia Picanto di colore rosso. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri e diffuso la sua foto, nella speranza che qualcuno possa fornire notizie utili al suo ritrovamento. Sui social molte sono al momento le condivisioni della foto della donna nella speranza di poter essere utili nella ricerca.