Nel primo pomeriggio di oggi, per cause attualmente in corso di accertamento, nella casa matta presente sul Molo Margherita nei pressi del fanale rosso a Monopoli, si è sviluppato un consistente incendio.

Nell’impossibilità di effettuare un intervento mediante mezzi di terra, è immediatamente intervenuta la dipendente Motovedetta CP 825 che, attraverso l’uso di un’apposita manichetta fornita all’uopo da una squadra di Vigili del Fuoco che, al momento, si trovava a transitare in ambito portuale, è riuscita a spegnere in breve tempo l’incendio via mare.

L’intervento tempestivo ha scongiurato qualunque pericolo per i passati che, complice la giornata primaverile, passeggiavano numerosi sul molo del porto.

