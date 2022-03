Proseguono i lavori del rifacimento del manto stradale sul lungomare di Bari, ma non solo. Gli interventi stanno riguardando anche l’intero corso Vittorio Emanuele. Quest’ultimo sarà riasfaltato sino a piazza Garibaldi, inclusa la viabilità attorno alla medesima piazza e a piazza Massari.

Gli interventi, che proseguono in orari notturni, guardano al futuro. Sul lungomare, incluso il tratto del Teatro Margherita, oltre all’asfalto, i lavori riguarderanno le basole e le cosiddette zanelle laterali lungo cui defluisce l’acqua piovana, con il ripristino e la ricollocazione in quota di quelle danneggiate o sprofondate rispetto al piano stradale.

L’ipotesi progettuale iniziale, così come spiegato dall’assessore alla Mobilità, Giuseppe Galasso, è stata modificata. Inizialmente il progetto sul lungomare prevedeva la riduzione delle corsie di marcia da quattro a due con la contestuale realizzazione di una pista ciclabile monodirezionale su entrambi i lati. Negli ultimi mesi però è stato il progetto, anche per via del finanziamento Pnrr pr il Bus Rapid Transit, è stato adeguato ad altri progetti afferenti al trasporto pubblico locale e a nuove tipologie di ciclabili previste dalle recenti modifiche normative.

I lavori, compresi quelli in corso Vittorio Emanuele, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Gli operai saranno al lavoro nelle ore notturne oltre che per l’asfalto, anche per il rifacimento della segnaletica e per disegnare, inoltre, sulle parti esterne alle carreggiate le linee tratteggiate e i pittogrammi che indicano l’area ciclabile nel tratto che va dal ponte Di Vagno al Teatro Margherita. (foto lorenzo leonetti)

