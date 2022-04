“Ci vedremo costretti ad indire una manifestazione davanti al Comune”. Si rivolge così a Giuseppe Galasso, assessore ai lavori Pubblici del Come di Bari e al sindaco Antonio Decaro, una cittadina barese che si dice indignata di fronte ad una situazione che si protrae ormai da anni. “All’interno della scuola Cirielli al San Paolo, era in programma la costruzione di una palestra, ma è rimasto un museo della sporcizia con calcinacci e rifiuti a cielo aperto. Spero che i bambini non subiscano problemi di salute. Quando vi deciderete ad eliminarla? Tutto questo è indecoroso e vergognoso”.

Il cantiere alla scuola Cirielli è stato avviato nella primavera del 2019, ha subito vari rallentamenti, il principale dei quali legato alla necessità di aggiornare il progetto originale alla sopravvenuta normativa antisismica, nonché modifiche, che hanno consentito in corso d’opera di ampliare le dimensioni inizialmente previste così da realizzare un campo da basket e da volley regolamentare.

(foto Facebook)

