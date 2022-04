“Impugniamo la circolare regionale inerente alla distribuzione ausili diabetici poiché la doverosa proroga del termine di avvio delle nuove modalità prescrittive degli ausili diabetici impone la convocazione preliminare del Comitato Permeante Regionale (CPR) previsto dall’accordo collettivo nazionale”. E’ quanto scritto in una nota dall’intersindacale dei Medici della Puglia (SNAMI – SMI – CGIL Medici – SIMeT).

Questi ultimi, in particolare, hanno reso pubblica una lettera inviata Vito Montanaro del Dipartimento Promozione della Salute, a Paolo Stella e Maria Cristina Carbonara della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia, spiegando le proprie ragioni in merito alla questione, soprattutto per quanto riguarda il termine della proroga, previsto per il 30 aprile del 2022 “non sufficiente a consentire il rinnovo dei piani terapeutici da parte dei medici di medicina generale”.

“La circolare – si legge nella nota – non è condivisa nel contenuto. Ci preme ribadire che sui medici pesano sia il protrarsi dei tempi di elaborazione del disciplinare tecnico, sia le attività straordinarie cui sono chiamati a rispondere. Bisogna tener conto, inoltre, del mutato contesto pandemico determinato dalle varianti del SarsCov 2 (dapprima Delta e ora Omicron BA.1, BA.2, BA.3), sia le infezioni da Covid19 che stanno interessando numerosi medici di medicina generale” – hanno sottolineato invitando le autorità responsabili della sanità regionale pugliese a convocare con urgenza un CPR tematico per l’individuazione di termini coerenti. Obiettivo, spiegano infine “consentire il rinnovo dei piani terapeutici dei singoli assistiti e la messa a punto delle nuove modalità prescrittive”.

