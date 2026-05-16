Sal Da Vinci, da Napoli all’Eurovision: perché “Per sempre sì” ha conquistato tutti

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con “Per sempre sì” è stata una delle sorprese più discusse degli ultimi anni.

In un Festival dominato da canzoni costruite per diventare virali, ritornelli veloci e performance sempre più pensate per i social, Sal Da Vinci ha portato sul palco qualcosa che sembrava quasi fuori moda: una canzone melodica italiana. E il pubblico, contro ogni previsione, l’ha premiata.

“Per sempre sì” è un brano che parla di amore stabile, presenza, fedeltà emotiva. Nessuna provocazione, nessun linguaggio generazionale forzato, nessun messaggio criptico. Solo una voce forte, un’orchestra molto presente e un’interpretazione teatrale che punta tutto sull’emozione. Ed è stato proprio questo il suo punto di forza.

Sal Da Vinci non rappresenta soltanto un cantante. Rappresenta un immaginario preciso: Napoli, il teatro, la musica vissuta con intensità, il romanticismo diretto e popolare. Il successo del brano nasce da lì. Dalla sensazione di autenticità. Dalla capacità di emozionare senza sembrare costruita per farlo.

Dopo la vittoria all’Ariston, il passaggio all’Eurovision (oggi la finale) ha reso tutto ancora più simbolico. Perché vedere Sal Da Vinci su un palco internazionale ha significato portare fuori dall’Italia una parte molto precisa della nostra cultura musicale: quella della melodia, dell’interpretazione intensa e della teatralità emotiva che per anni hanno definito la musica italiana nel mondo.

In mezzo a scenografie futuristiche, performance contemporanee ed estetiche, la sua presenza ha creato quasi un contrasto.

Chissà se il successo di “Per sempre sì” non stia proprio nel titolo della canzone. Perché alla fine, anche nella musica come nella vita, ciò che riesce davvero a lasciare un segno non è sempre ciò che urla di più o che segue il trend del momento. A volte vincono ancora le cose autentiche. Quelle semplici. Quelle vere.