Tragico incidente nella periferia di Monopoli: una donna è morta mentre il marito è rimasto ferito. Dei due non si avevano notizie da ieri pomeriggio, quando erano usciti da casa a bordo del loro Ape Car per andare in campagna a raccogliere asparagi.

Erano partiti anche degli appelli sui social network per ritrovarli. Poi la tragica scoperta nelle campagne da parte dei poliziotti. Dai primi rilievi sembra che il mezzo, per cause in corso di accertamento, si sia ribaltato. La moglie, la 82enne Ottavia Palmitessa, è deceduta. Il marito, l’83enne Giuseppe Gentile, è stato soccorso e portato in ospedale.

