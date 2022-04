Tir si ribalta in viale Maratona a Bari. E’ accaduto nel pomeriggio, ancora ignote le dinamiche che hanno causato l’incidente avvenuto non lontano dal quartiere fieristico. Sul posto immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato rilievi e si sono occupati di coordinare la viabilità.

Diverse le ripercussioni alla circolazione, soprattutto a quella dei mezzi pesanti. Il flusso per questi ultimi è stato infatti deviato da via Napoli per via Caracciolo. Per rimettere in asse il mezzo è stato necessario l’intervento di due gru, oltre al supporto dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti. Illeso il camionista.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.