Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 indagati per i reati di lesioni gravissime e permanenti e detenzione di armi, aggravati dall’aver agito con modalità e per finalità mafiose. I cinque sarebbero esponenti del clan Di Cosola. Notizia in aggiornamento.

