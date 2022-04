Dopo una Pasqua all’insegna del forte vento, ci si prepara – dita incrociate – al prossimo ponte di primavera del 25 aprile e 1 maggio che sono di solito un terno al lotto. In questo periodo dell’anno, infatti il meteo può essere un po’ ballerino ed essere caratterizzato da tempo incerto e da possibili piogge, così come da temperature alte e superiori alle medie stagionali.

Dopo un abbassamento repentino delle temperature su tutta la penisola, il weekend del 25 aprile potrebbe mantenere questa tendenza. Dal prossimo giovedì si attende una nuova perturbazione con cielo coperto e rovesci prima a Nord e poi via via verso Sud. Le piogge dovrebbero progressivamente andare via nel corso della giornata del 25 aprile con un graduale aumento delle temperature medie.

Da domani quindi un vortice di bassa pressione, che dal Mediterraneo occidentale raggiungerà l’Italia, comporterà un progressivo peggioramento del tempo per la Puglia. Dal bel tempo prevalente di oggi, si passerà alle nubi più consistenti e le prime piogge della giornata di giovedì. Venerdì invece l’instabilità riguarderà l’intera regione e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, saranno possibili un po’ ovunque. A fine giornata è atteso un miglioramento.

