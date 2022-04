E’ la barese Francesca Fuzio che rappresenterà la Puglia ai Campionati nazionali di tennis. L’atleta, vincendo sabato a Latiano il titolo di campionessa regionale della Puglia under 12, si è qualificata per il prestigioso campionato nazionale della Coppa Lambertenghi che si disputerà questa estate a Milano. Francesca ha battuto in seminifinale la brindisina Serena Delego 61 62 e in finale la mesagnese Ludovica Casalino 63 64.

La Fuzio, che gioca in rappresentanza del circolo tennis Nylaja, è seguita dai maestri Vito Marinelli, Francesco Garzelli (con lei nella foto), Luigi Franco, Guido Marino ed Emanuele Brattoli.

