Il Comune di Bari ha approvato il rifacimento completo del terreno di gioco allo stadio San Nicola. L’importo è di 1,3 milioni di euro, come previsto nel progetto esecutivo che corre a sostegno delle richieste della Ssc Bari.

La stessa società di De Laurentiis ha fornito una relazione redatta da Turf Europe: “Lo scarso drenaggio – scrive il direttore scientifico del Turf Europe – comporta inoltre una condizione di umidità eccessiva con conseguente formazione di uno strato molliccio e mucillaginoso che riducono l’infiltrazione idrica. La situazione non può che evidenziare la stringente necessità di un rifacimento totale del campo” – conclude la nota.

Secondo l’amministrazione comunale, “senza la manutenzione straordinaria in considerazione della promozione della Ssc Bari alla serie B, comporterebbe la non utilizzabilità del campo di gioco per il prossimo campionato”. Da qui un lungo elenco di quello che sarà rimesso a nuovo in estate, per una superficie complessiva di 8.214,37 mq, dalle bandierine alle griglie per il drenaggio fino alla scelta del manto naturale.

“Le scelte costruttive di profili, spessori e materiali dovranno anche tenere conto dell’evoluzione tecnologica del mondo del pallone, in cui si richiedono sempre di più, manti erbosi uniformi, resistenti e performanti per tutta la stagione agonistica”, si legge nel documento del Comune.

