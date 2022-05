Per i residenti del Libertà non c’è pace. A scriverlo a chiare lettere è un residente sul gruppo Facebook del comitato di quartiere. “Continui lavori pubblici: fogne, strade, tubazioni e ora – racconta – i marciapiedi in rifacimento. Impiegate tante strade come: Corso Italia, via Tenente Casale, via Nicola Bavaro.

Non ci saranno più posti per i residenti dal 7 maggio al 6 giugno. Polvere, rumori, emissioni, disagi e nessun posto auto per i residenti che pagano l’abbonamento invano. Ma il Comune – prosegue – come pensa di lavorare in queste condizioni? A totale spesa dei cittadini? Dovreste fornire spazi alternativi nei periodi di lavoro delle strade per i residenti. C ‘è tutta la ex manifattura con un gigantesco parcheggio e aree non usate , che almeno la sera potrebbero essere utilizzate a favore dei cittadini residenti. Chiediamo – conclude – agli assessori, e alle figure preposte al traffico di trovare urgentemente una soluzione alternativa , per tutto il disagio e mal funzionamento ‘della cosa comune’ e non di pochi”.

(Foto Facebook)

