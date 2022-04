Il laghetto di paco 2 giugno è in stato di degrado. Lo denuncia un’utente sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Le scrivo – scrive – perché sono rammaricata per lo stato di degrado in cui verte il laghetto delle tartarughe del Parco 2 Giugno, della nostra città.

È assurdo – prosegue – che queste specie animali, e mi riferisco sia alle tartarughe che ai pesci ivi presenti, siano costretti a vivere (o meglio, sopravvivere!) in pochi cm di acqua. Le chiedo cortesemente – conclude – di prendere un provvedimento per ristabilire delle condizioni vitali per questi poveri animali”.

