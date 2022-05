Un tappeto di cartacce e bottiglie. Così si è presentata prima dell’alba la zona del Murattiano interessata dagli eventi del corteo storico di ieri sera. Super lavoro per l’Amiu: l’azienda ha potenziato i servizi proprio per assicurare strade pulite in occasione della giornata clou della festa di San Nicola, quella dell’imbarco della statua in mare e dello spettacolo delle Frecce Tricolori.

Per ora sembra siano rimasti inascoltati gli appelli del sindaco Antonio Decaro a tenere la città pulita in occasione dei festeggiamenti.

