“Pochi minuti fa, sul lungomare. Avvisata pattuglia della polizia locale. Presidente Lorenzo Leonetti , questi sono meno cattivi di quelli che parcheggiano sulla piazza? Interveniamo?”. La denuncia è stata pubblicata su Facebook, nel gruppo Barisenzauto: nell’immagine si vedono le auto parcheggiate sulla corsia ciclabile sul lungomare e i ciclisti costretti quindi a transitare nella corsia delle auto. Non è la prima volta che accade: in molti a tutte le ore del giorno lasciano le vetture per fermarsi al vicino bar.

