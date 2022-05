Diverse segnalazioni sono arrivate da Palese da parte di residenti preoccupati per la presenza di due treni, l’uno verso l’altro, sullo stesso binario. In realtà si tratta del Frecciargento duplex – due convogli accoppiati in un unico treno – per un totale di 14 carrozze e circa 700 posti offerti a bordo. Il Frecciargento che collega Lecce con Roma è attivo in questa versione già da diverse settimane. In realtà il sistema della doppia composizione viene utilizzato alcune volte anche su alcuni treni regionali.