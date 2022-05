Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso. Il sisma è avvenuto all’1:49 ad una profondità di 22 chilometri. Il comune più vicino all’epicentro è Pietracatella.

Il terremoto è stato avvertito a Campobasso e nei paesi vicino fino a Lucera (Foggia). La maggior parte degli abitanti di Pietracatella, epicentro del sisma, ha avvertito la scossa e non è mancata la paura. Molte le persone che si sono riversate in strada. Allertate le squadre dei vigili del fuoco dopo numerose telefonate allarmate. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

