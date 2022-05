E’ stata una giornata all’insegna della tutela del bosco. Ieri, infatti, durante una domenica ecologica organizzata dal Circolo Comunale Anuu di Alberobello i soci, i volontari e le guardie dell’Anuu Migratoristi Italiani, delle sedi di Bari e Taranto, sono stati impegnati in una giornata per il recupero di bossoli e rifiuti differenziabili, in varie aree boscate ricadenti nel territorio di Alberobello, e precisamente nelle contrade Vaccari, Monte della Guardia, Barsento e Coreggia.

Le varie squadre, coordinate dai presidenti provinciali, Antonio D’Agostino (Bari) e Giovanni Gravina (Taranto), non si sono risparmiate, raccogliendo centinaia di bossoli utilizzati, e riempiendo diversi sacchi di carta, plastica e vetro.

“Quello che ci ha particolarmente inquietato, – ha precisato D’Agostino- è l’esoso numero di bossoli da caccia rinvenuti, segno distintivo di scarso rispetto delle regole venatorie, sicuramente da parte di un’utenza poco incline al rispetto dell’ambiente, azione non deontologicamente corretta da parte di noi cacciatori. Come associazione atta alla tutela dell’ambiente naturale, continueremo attività come quella odierna, cercando di arginare le deprecabili azioni svolte e i tristi vuoti creati dal sistema”.

